Topaz vindt nieuwe bestuurder

Per 1 maart 2024 start Rein Souwerbren als voorzitter raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie Topaz. Hiermee vult de de organisatie een van de sinds deze maand twee lege bestuurszetels in. Souwerbren gaat samen met de raad van toezicht een tweede bestuurder vinden.

Afgelopen 4,5 jaar was Souwerbren directeur-bestuurder bij Evean, een ouderenzorgorganisatie in Noord-Holland. Hier stuurde hij verschillende regio’s aan, had hij een uitgebreide portefeuille en was lid van diverse bestuurlijke netwerken en stuurgroepen. Eerder was hij onder meer bestuurder bij Pro Senectute en algemeen directeur bij Van der Hoeven Kliniek.

Goede basis

In een persbericht zegt Souwerbren: “Ik verlaat Evean in een uitdagende tijd, maar ben er samen met collega-directeur Sandra Oud van overtuigd dat er een goede basis ligt voor een mooie toekomst voor Evean, voor zowel de cliënten en bewoners als de collega’s.”