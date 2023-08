Topaz ziet beide bestuurders vertrekken

Na vijfeneenhalf jaar samen het bestuur te hebben gevormd gaan De Jongh en Kalbfleish ieder een andere kant op. “Lia stopt vanwege persoonlijke redenen. Na twintig jaar besturen, waarvan acht jaar bij Topaz, is dit een natuurlijk moment om het stokje over te dragen. Zij neemt een sabbatical en denkt na over wat zij de komende jaren wil gaan doen”, zo laat de organisatie weten.

Kalbfleish heeft een nieuwe baan. Hij start in november als lid raad van bestuur bij De Zorgcirkel. Hier heeft hij Finance & Control en Vastgoed, Nieuw Wonen en een aantal zorgregio’s in zijn portefeuille.

“Dat het vertrek gelijktijdig plaatsvindt is een samenloop van omstandigheden. Topaz had dit graag anders gezien. Het is helaas niet gelukt het vertrek gefaseerd te doen. De raad van toezicht heeft de procedure voor opvolging van de twee bestuurders in gang gezet. Om de periode te overbruggen wordt er naar een interim-bestuurder gezocht”, aldus de organisatie.