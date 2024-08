Topklinische erkenning voor Diabetische Voet Centrum in HMC

Het Diabetische Voet Centrum in Haaglanden MC (HMC) heeft een topklinische erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Het centrum heeft de STZ-erkenning mede gekregen vanwege de zeer korte wachttijd en de snelle diagnostiek.

Binnen dit centrum biedt een gespecialiseerd team van verpleegkundigen en medisch specialisten optimale zorg voor patiënten met een ernstige, slecht-genezende wond aan de voet bij mensen met diabetes mellitus.

Korte wachttijd

De behandeling kan zonder verlies van tijd worden ingezet, waardoor de resultaten van de behandeling verbeteren. “We willen binnen twee uur een behandelplan. Tijd is heel belangrijk, omdat je wilt voorkomen dat er weefsel van de voet verloren gaat”, aldus Sandy Uchtmann, verpleegkundig specialist.

Nieuw zorgconcept

Onderdeel van het centrum is de Eerste Diabetische Voet Hulp (EDVH). De EDVH is een uniek zorgconcept, ontwikkeld in HMC, waarin vele disciplines samenwerken. Denk aan bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten, wondverpleegkundigen, afdelingsverpleegkundigen, vaatchirurgen, interventieradiologen, internisten, revalidatieartsen en nog veel meer. Er wordt gewerkt volgens vaste behandelprotocollen, met inbreng van patiënten en diverse interne en externe instanties.