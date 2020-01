Topman Martini Ziekenhuis kondigt afscheid aan

Feenstra zwaait af in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd. Volgend jaar wordt hij 66. Niettemin is Feenstra van zins maatschappelijk actief te blijven. “Ik ga verschillende bestuursfuncties bekleden en ben ook al benaderd door bedrijven of ik iets voor ze kan betekenen”, citeert het Dagblad van het Noorden.

Feenstra volgde elf jaar geleden Jack Thiadens op, die als topman de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis had geleid. Door die nieuwbouw stond het ziekenhuis er destijds financieel niet goed voor. Daar is onder leiding van Feenstra verandering in gekomen. Ook de patiëntenaantallen zitten in de lift, met name door het afstoten van basiszorg door het UMCG.