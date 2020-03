Topman Máxima MC wordt voorzitter innovatienetwerk

Zwaveling (64) wil zich in zijn nieuwe rol sterk maken voor versteviging van mProve. “mProve gaat meer nadruk leggen op het verbeteren van zorgtrajecten”, zegt Zwaveling. “Ondersteund door moderne technieken als AI en data analytics willen we heel concreet de beste zorg voor de patiënt bieden. Om op innovatiegebied stappen te ondernemen is het nodig dat we niet meer denken in losse ziekenhuizen, maar als mProve.”

Merkbaar beter

Binnen mProve werken vijf STZ-ziekenhuizen samen aan innovatie gericht op waardegedreven zorg. De deelnemers zijn naast het Máxima MC in Eindhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bossch het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, Isala in Zwolle en Rijnstate in Arnhem. De krachtenbundeling heeft tot doel patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. De ziekenhuizen werken met name samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet kan realiseren.