Topvrouw Post NL versterkt raad van commissarissen Menzis

Resi Becker treedt per 1 april toe tot de raad van commissarissen van Menzis. Becker is lid van de executive committee van PostNL en onder meer bestuurslid van de Prinses Máxima Centrum Foundation en van branchevereniging DDMA.

Becker (47) is sinds eind jaren negentig werkzaam bij PostNL. Als directeur Mail NL is zij nu verantwoordelijk voor het postbedrijf van PostNL. Met de benoeming van Becker is de raad van commissarissen van Menzis weer op volle sterkte. De raad behoudt een 50-50 verdeling tussen mannen en vrouwen.

Veranderprocessen

De raad van commissarissen toont zich bij monde van voorzitter Peter van Lieshout verheugd over Beckers komst. “Om goede zorg toegankelijk te houden voor verzekerden moet Menzis de komende jaren inspelen op de veranderingen in de gezondheidszorg. Resi Becker heeft jarenlange ervaring met veranderprocessen en met een mensgerichte benadering om transformaties voor medewerkers en andere stakeholders tot een succes te maken. Zij is daarmee een waardevolle toevoeging aan onze raad en ik kijk uit naar onze samenwerking.”