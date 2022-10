Tot 2.800 banen komen vrij bij verlaging administratiedruk Zvw

© Elnur / stock.adobe.com

In de rijksbegrotingen is een besparing van 100 miljoen euro opgenomen voor het uniformeren van de inkoop- en verantwoordingseisen binnen de Zvw. Afhankelijk van het scenario wordt de doelstelling dus gehaald. Maar in het meerjarenkader van het coalitieakkoord is voor 2024 een totaalbesparing beoogd van 130 miljoen euro.

Grootste besparing

De grootste potentiële besparing is het eenduidig en eenmalig registreren van zorginformatie binnen de medisch-specialistische zorg. Dit zou 20,6 miljoen tot 55 miljoen euro kunnen besparen. Dit hangt onder meer samen met het gebruik van elektronische patiëntendossiers (epd). De onderzoekers stellen onder meer voor om vanuit de ziekenhuizen met gestandaardiseerde eisen te komen richting epd-aanbieders.

Een andere maatregel die flink de kosten kan doen afnemen, is consistent en regelmatig de inhoud van kwaliteitsregistraties evalueren. Een deel van de registraties wordt niet als nuttig ervaren. Zo kan de huidige set indicatoren verdeeld worden in een kernset die landelijk verplicht kan worden en een flexibele set die ziekenhuizen vrijwillig kunnen gebruiken. “Op deze wijze wordt het schrappen van indicatoren met een beperkte waarde een vaste werkwijze”, aldus de onderzoekers. Dit kan maar liefst 19,4 miljoen tot 36,2 miljoen euro schelen.

Besparingspotentieel

Dat vooral binnen de medisch-specialistische zorg het besparingspotentieel zo hoog is, komt door de relatief hoge administratieve lasten van de sector. Voor de wijkverpleging en de farmacie worden de besparingen vooral gedreven doordat de inkoopeisen niet alleen verantwoordingstijd vragen, maar ook direct gevolgen hebben voor de inrichting van de zorgprocessen, bijvoorbeeld rond de inzet van thuiszorgtechnologie.

Grote brokken

De onderzoekers hebben voor het rapport ruim zeventig interviews gedaan, document- en data-analyses uitgevoerd, overlegd met brancheverenigingen en werksessies en paneldiscussies gehouden. Ze keken alleen naar de administratiedruk die samenhangt met zorg vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Volgens het onderzoeksteam is eenzelfde werkwijze ook effectief voor andere bronnen van administratieve lasten. Ze benadrukken dat niet alle mogelijke maatregelen zijn onderzocht en dat de focus op de “grote brokken” ligt.