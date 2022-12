Tot wel 850 euro verschil tussen gemeentelijke zorgpolissen

Mensen met een laag inkomen, een chronische ziekte of een handicap kunnen in veel gemeenten kiezen voor een collectieve verzekering. Met deze zogeheten ‘gemeentepolis’ betalen zij minder zorgpremie, omdat de gemeente hier vaak aan mee betaalt. “De polis bestaat uit een basis- en aanvullende verzekering. Een ander voordeel is dat veel van deze polissen een eigen risico van nul euro handhaven”, aldus Independer expert zorgverzekeringen Mirjam Prins. Gemeenten bepalen zelf wie er mee mogen doen met hun collectieve zorgverzekering. De inkomensgrens die gemeenten hanteren, verschilt daarom sterk op lokaal niveau.

Regionale verschillen

Gemeenten met een collectieve zorgverzekering geven gemiddeld 30,59 euro korting per maand. De verschillen zijn echter groot. De gemeente Overbetuwe betaalt maandelijks bijvoorbeeld 70,63 mee, dat komt neer op 848 euro per jaar. In twaalf gemeenten wordt wel een collectieve verzekering aangeboden, maar krijgen kwetsbare inwoners geen korting op hun zorgpremie. Dat gebeurt in steden als Roermond, Heerlen en Kampen. In 21 gemeenten, zoals Apeldoorn, Zwolle en Emmen, wordt in 2023 helemaal geen collectieve zorgverzekering aangeboden. Wel bieden dertien van deze gemeenten een bijdrage voor de (aanvullende) zorgverzekering.

In zo’n 63 procent van de gemeenten wordt een polis aangeboden die het eigen risico geheel dekt. Ook wordt in ongeveer 78 procent van de gemeenten een polis aangeboden die de eigen bijdrage voor medicijnen (uit het GVS) volledig vergoed. Ten slotte is er bij zo’n 92 procent een gemeentepolis voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. In 77 procent van de gemeenten worden zelfs polissen aangeboden die alle drie de bovenstaande zorgkosten dekt.

Beste collectieve zorgverzekering

In Zaanstad zijn minima en chronisch zieken het beste uit. Daar is de gemeentepolis erg uitgebreid en voordelig, aldus Independer. Inwoners met een maximale zorgtoeslag betalen hier omgerekend 16,45 euro per maand voor een zeer uitgebreide verzekering bij Univé. Met deze gemeentepolis worden het eigen risico, geneesmiddelen uit het GVS en de eigen bijdrage voor de Wmo vergoed. De kosten vallen zo laag uit omdat de gemeente Zaanstad maandelijks 53,50 euro meebetaalt aan de premie. Ook in de Brabantse gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, en Oirschot zijn inwoners voordelig uit na aftrek van de maximale zorgtoeslag.

In het onderzoek baseert Independer zich op data van websites van verschillende gemeenten, zorgverzekeraars en Gezondverzekerd.nl.