Trajectum heeft nieuwe voorzitter rvb

Dick de Wit is 1 september gestart als voorzitter van de raad van bestuur van Trajectum. Hij volgt voormalig bestuursvoorzitter Marjolein Bolt op die per 1 september is gestart als voorzitter van de raad van bestuur van Amerpoort.

De Wit is sinds 15 mei 2020 lid van de raad van bestuur van Trajectum. Hij is bekend met complexe doelgroepen in de forensische zorg, de ggz en de verslavingszorg en heeft ruime leidinggevende ervaring op directieniveau en. Naast De Wit zit ook psychiater Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic in de rvb.

Trajectum

Trajectum biedt zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen. Het gaat om de juiste behandeling, bejegening en beveiliging op het snijvlak van gehandicaptenzorg, forensische zorg en psychiatrie.