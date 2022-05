Trajectum stelt voormalig Philadelphia-directeur aan als nieuwe bestuurder

Samen met voorzitter Dick de Wit en Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic vormt Leijendekkers vanaf 15 mei de raad van bestuur. Ze zal zich toeleggen op de thema’s lerende organisatie, leiderschapsontwikkeling en innovatie.

Philadelphia Zorg

Suzanne Leijendekkers was voorheen werkzaam als directeur innovatie & projecten bij Philadelphia Zorg. Daarnaast was ze actief betrokken bij de coalitie ‘Digivaardig in de Zorg’ en droeg bij aan de podcastserie Dapper digitaal leiderschap in de zorg.

Verbinden

“In mijn nieuwe rol staat het woord ‘verbinden’ centraal; verbinden van de passie van mensen, de uitdagingen in het werk en de brede bedrijfsvoering van Trajectum”, laat de kersverse bestuurder weten. “Samen met medewerkers en cliënten wil ik een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van Trajectum. Vooral op de thema’s lerende organisatie, leiderschapsontwikkeling en innovatie.”