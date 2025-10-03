Skipr

Transformatieplan kortdurend verblijf regio Utrecht goedgekeurd

,

Het transformatieplan voor herstelzorg in de regio Utrecht is goedgekeurd door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Het plan is opgesteld in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA)

AxionContinu, Careyn, Silverein, QuaRijn, Warande en ZorgSpectrum hebben samen met de drie regionale huisartsenorganisaties (RegiozorgNu, Unicum, en HUS) en de drie Utrechtse ziekenhuizen (Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis, het UMC Utrecht) een transformatieplan opgesteld voor kortdurend verblijf, met een sterke nadruk op geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Vier pijlers

Het plan richt zich op vier centrale pijlers: het realiseren van meer ambulante revalidatie, het verder doorvoeren van specialisatie en concentratie, een uniforme aanpak van triage en doorstroom vanuit het ziekenhuis naar juiste vervolgzorg en versterking van de samenwerking tussen de vvt-aanbieders en huisartsen. Door op deze terreinen samen te werken willen de partijen de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg waarborgen én tegelijkertijd capaciteit vrijmaken voor de groeiende (intramurale) zorgvraag.

Uitwerking

De implementatiefase loopt van september 2025 tot en met december 2027. In lijn met de planvorming gaan de betrokken organisaties de komende periode vanuit de inhoud invulling geven aan de in het transformatieplan beschreven doelen. Daarbij staan de verdere uitwerking van zorgpaden, het operationaliseren van de gemaakte afspraken over specialisaties, het verbeteren van triage en doorstroom vanuit de ziekenhuizen en het versterken van de samenwerking met huisartsen centraal.

