Trauma op trauma door instabiele jeugdzorgorganisaties Zeeland

De faillissementen in de jeugdzorg in Zeeland zorgen voor extra trauma’s bij de cliënten. Omroep Zeeland interviewde Esther Meijer uit Oost-Souburg die met maar liefst 51 contactpersonen te maken kreeg toen ze hulp zocht voor haar gezin vanwege ernstig huiselijk geweld.

Huiselijk geweld

In 2016 vluchtte Meijer met haar kleine kinderen naar een blijf-van-mijn-lijfhuis vanwege ernstig huiselijk geweld. Ze schakelde jeugdzorg in in de hoop dat ze hulp zou krijgen.

Trauma op trauma

De jeugdzorg hielp haar echter maar weinig, en zadelde haar vooral op met veel papierwerk en elke keer weer een nieuw contactpersoon. “Het fysieke geweld is nu afgelopen, maar het geestelijke geweld gaat maar door”, vertelt ze aan Omroep Zeeland. “Je moet steeds weer opnieuw je verhaal vertellen. Je gaat van rechtszaak naar rechtszaak, van medewerker naar medewerker, van afspraak naar afspraak. Dat heeft grote invloed op je gezin.”

Failliet

Haar eerste jeugdzorginstelling was JB West in Dordrecht, daarna volgde Intervence. Door de problemen in die organisatie ging haar zaak naar Briedis. Deze is nu ook failliet, dus nu zit Meijer bij het Leger des Heils. Bij de vier instellingen in vijf jaar kreeg ze te maken met 51 mensen die “allemaal iets vonden van haar dossier, die allemaal het wiel opnieuw uit willen vinden” en die onvolledige dossiers overdragen.

Dossier

Dat Meijer zelf haar dossier maar bijhield, werd haar niet in dank afgenomen. Ze werd gezien als “lastige ouder”. Bij de klachtencommissie van Briedis werden al haar klachten gegrond verklaard, maar nu die organisatie failliet is, kan ze “weer van voren af aan beginnen”. Ook de contactpersoon die ze bij het Leger des Heils heeft, is maar tijdelijk.

Leger des Heils

Woordvoerder Menno de Boer van het Leger des Heils kan vanwege de privacy niet ingaan op individuele zaken, zegt hij tegen Omroep Zeeland, maar beaamt in algemene zin dat 51 contactpersonen wel érg veel zijn. Hij zegt wel dat ze, met de personeelstekorten die er zijn, moeten roeien met de riemen die ze hebben.

IGJ

De Boer belooft dat zijn organisatie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een vast contactpersoon komt voor alle cliënten die van Briedis zijn overgenomen. “Dat staat ook zo benoemd in de normen van de inspectie. Dus daar kunnen onze cliënten op rekenen.” Meijer heeft deze beloften wel vaker gehoord en is er weinig gerust op.