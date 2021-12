Traumahelikopter VUmc krijgt nieuwe standplaats

Volgens het Amsterdam UMC, waar het VUmc onder valt, heeft de verhuizing geen gevolgen voor de snelheid waarmee het medisch team bij een patiënt kan zijn. Gemiddeld wordt de traumahelikopter zes tot zeven keer per etmaal opgeroepen. De huidige plek leidt echter tot veel geluidsoverlast voor de buurtbewoners.

Daarom is samen met de gemeente en de provincie Noord-Holland voor een nieuwe locatie gekozen. Het huidige helikopterplatform blijft wel bestaan, aangezien het VUmc een traumacentrum heeft voor slachtoffers van ongevallen. Hoewel de helikopter in principe geen patiënten vervoert, rijdt de arts van het Mobiel Medisch Team in dat soort situaties mee met de ambulance naar het ziekenhuis in Amsterdam-Zuid. Daar haalt de helikopter de arts vervolgens weer op. Het aantal vluchten vanaf het VUmc neemt naar verwachting af van 4750 naar 760 per jaar. (ANP)