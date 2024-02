Triade Vitree stelt oud-wethouder en RVS-lid aan als toezichthouder

Zorgorganisatie Triade Vitree in Lelystad heeft Erik Dannenberg aangesteld als nieuwe voorzitter vam de raad van toezicht. Hij was eerder wethouder in Zwolle en is lid van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Per 1 maart treedt Dannenberg aan als toezichthouder bij Triade Vitree. De organisatie is actief in Flevoland en een deel van Overijssel en biedt zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis en jeugdhulp aan minderjarigen en gezinnen.

Dannenberg is de opvolger van Henk Reimert, die na twee termijnen afzwaait. “Er samen voor zorgen dat cliënten zoveel mogelijk zelf vormgeven aan hun leven, uitgaande van hun eigen mogelijkheden en kracht”, zo formuleert de nieuwe toezichthouder de missie van de zorgorganisatie. Naast lid van de RVS is Dannenberg momenteel voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.