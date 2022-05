Trimbos-instituut lanceert website voor jonge rokers

Jongeren die willen stoppen met roken maar daar geen begeleiding bij willen, kunnen sinds maandag terecht op een speciale website van het Trimbos-instituut. Daar kunnen ze ook meer informatie vinden over de gevolgen van roken voor de gezondheid.

Volgens het onderzoeksinstituut zijn rokende jongeren tussen de 18 en 24 jaar geïnteresseerd in de risico’s van het roken, maar willen ze niet betutteld worden. “Jongvolwassenen weten dat roken slecht is voor je gezondheid”, zegt onderzoeker Claire de Nerée tot Babberich. “Het is niet nodig dit te herhalen. De nieuwe website van Ikstopnu voor jongvolwassenen geeft informatie die zij interessant vinden”, aldus De Nerée tot Babberich.

Buddy

Op de website kunnen jonge rokers onder andere terecht voor tips bij het stoppen met roken en het maken van een stappenplan met een buddy. Ook kunnen jongeren daar lezen hoe roken meer stress veroorzaakt en hoe tabaksfabrikanten sigaretten verslavender maken.

Het aantal jongeren dat rookt daalt de laatste jaren, dankzij landelijke campagnes en hogere accijnzen op tabak. Toch rookt een kwart van alle jongeren tussen de 18-24 jaar nog altijd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Met de nieuwe website hoopt de instantie die groep beter te bereiken en over te halen te stoppen met roken. (ANP)