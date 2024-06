Tuchtcollege schrapt huisarts uit BIG-register om onzedelijk gedrag

Het Centraal Tuchtcollege heeft een huisarts uit zijn beroep gezet om onzedelijk gedrag. Het Regionaal Tuchtcollege in Den Bosch had klachten daarover nog ongegrond verklaard wegens gebrek aan bewijs, maar zowel de klaagster als de gezondheidsinspectie gingen daartegen met succes in beroep.

De klagende patiënte stelde dat ze voor onderzoeken meer kleding moest uitdoen dan nodig was, dat de huisarts haar betastte en met zijn buik/onderlichaam tegen het haar ontblote achterlijf drukte. Ook heeft hij volgens de vrouw haar zonder handschoenen vaginaal onderzocht en daarbij op- en neergaande bewegingen met zijn vingers gemaakt.

Uit het BIG-register geschrapt

Het Regionaal Tuchtcollege oordeelde dat niet kon worden vastgesteld wat er tijdens de consulten is gebeurd, omdat de lezingen van partijen hierover uiteenliepen. Het Centraal Tuchtcollege vindt het echter “aannemelijk” dat een en ander is voorgevallen. Het verwijst hierbij ook naar strafzaken tegen de dokter. Het gaat hierbij om vier kwesties, in een daarvan is sprake van dezelfde vrouw als slachtoffer.

Het Centraal Tuchtcollege schrapt de man nu uit het BIG-register. “Daarbij wordt meegewogen dat de kans op herhaling groot is en de huisarts van zelfreflectie of lerend vermogen geen blijk heeft gegeven”, aldus het college. (ANP)