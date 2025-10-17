Twaalf politieke partijen tekenen voor wereldwijde bescherming hulpverleners

Twaalf Nederlandse politieke partijen ondertekenen een zogeheten stembusakkoord voor wereldwijde bescherming van medische zorg en humanitaire hulpverleners. De initiatiefnemers hiervoor zijn de hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis, artsenfederatie KNMG en beroepsvereniging V&VN.

Een stembusakkoord is een politieke belofte om op een bepaald onderwerp samen te werken. Dit stembusakkoord is ondertekend door CDA, ChristenUnie, Denk, D66, GroenLinks-PvdA, JA21, NSC, Partij voor de Dieren, SGP, SP, Volt en VVD.

Humanitair oorlogsrecht

Met de ondertekening van het stembusakkoord beloven politici om zich in een volgend kabinet in te zetten voor het naleven van het humanitair oorlogsrecht. Dat recht bestaat uit de ongehinderde toegang tot- en bescherming van medische zorg en humanitaire hulp wereldwijd.

Daarnaast zeggen ze toe om consequent partijen ter verantwoording te roepen die humanitaire hulp belemmeren en zorgverleners of ziekenhuizen aanvallen. Dat gebeurt volgens de initiatiefnemers nu onvoldoende. Tot slot verklaren politici om in de komende kabinetsperiode prioriteit te geven aan herstel en wederopbouw van vernietigde zorginfrastructuur.

Conflictgebieden

“Nog nooit is het zo gevaarlijk geweest om hulpverlener te zijn. In conflictgebieden worden zorgverleners bedreigd, aangevallen en zelfs gedood. Terwijl zij beschermd zijn onder het humanitair oorlogsrecht. Daardoor krijgen patiënten geen toegang meer tot levensreddende hulp. Artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel zijn geen doelwit, zij redden levens. Daarom doen wij een beroep op politiek leiders: verdedig het recht op medische zorg en humanitaire hulp, overal ter wereld. Alleen dan kunnen wij levens blijven redden, daar waar dat het hardst nodig is”, aldus de initiatiefnemers.