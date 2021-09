Twee benoemingen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft per 1 september een nieuw bestuurslid en een nieuw lid in de raad van toezicht. André ten Damme gaat het bestuur versterken. Kees Goudswaard is het nieuwe lid van de raad van toezicht.

ActiZ

André ten Damme is voorgedragen door Actiz, de branchevereniging van zo’n 400 ouderenzorgorganisaties. André ten Damme vervangt bestuurslid Odette Perik van wie de zittingstermijn ten einde is. Als bestuurslid zal hij deelnemen in de commissie integraal risicomanagement van het pensioenfonds. André ten Damme was Financial Services Managing Partner bij EY. Van 2008 tot 2012 was hij CFO en lid van de rvb van APG.

Hoogleraar

Kees Goudswaard is hoogleraar Toegepaste Economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit Leiden. Hij heeft de afgelopen jaren belangrijke adviesrollen gehad op het terrein van de pensioenen, als voorzitter van de Commissie Toekomstbestendigheid Pensioenen en als voorzitter van de SER Commissie Toekomst Pensioenen. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Horeca en Catering. Met Goudwaards komst bestaat de raad van toezicht uit vier leden.

Pensioenfonds

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,9 miljoen (oud)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo juni 2021 € 261,0 miljard bedroeg.