Twee miljoen subsidie voor dataproject Limburgse zorg

Provinciale Staten van Limburg hebben ruim twee miljoen euro subsidie toegekend aan het Kennis-As project LIME. Het doel is om betekenisvoller, slimmer en efficiënter te meten en data te gebruiken om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren.

LIME (een samentrekking van Limburg Meet) is een initiatief van de provincie Limburg, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Het is in 2016 opgezet als laagdrempelig en interdisciplinair kenniscentrum en innovatieplatform voor de zorg. LIME was eerder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Personal Health Train, de doorontwikkeling van de app PsyMate en een aantal andere innovaties.

Speerpunten

De nieuwe subsidie markeert de start van de volgende fase, LIME 2.0, is gericht het genereren en inzetten van data om de gezondheid van Limburgers en de kwaliteit van de zorg in Limburg te verbeteren. Dat is ook hard nodig, zeggen de initiatiefnemers, omdat met name Zuid-Limburg een opvallende achterstand in gezondheid en maatschappelijke participatie heeft. Speerpunten van het programma zijn preventie, het bieden van gepersonaliseerde zorg op het juiste moment en op de juiste plaats.

Meten, data, impact

“Met LIME 2.0 kan de volgende stap naar betere data met meer impact voor de inwoners, zorgprofessionals en bedrijven van Limburg worden gezet”, zegt Luc Verburgh, voorzitter college van bestuur Zuyd Hogeschool in een toelichting. Nick Bos, vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht, vult aan: “In LIME komen twee werelden samen: innovatie, high-tech en relatief jonge wetenschappen als kunstmatige intelligentie worden ingezet voor een aloude levensbehoefte: de gezondheid van Limburgers en vele anderen. Met LIME 2.0 kunnen we een vervolg geven aan behaalde resultaten. Bedrijven, onderwijs- en onderzoekswereld, zorginstellingen en overheid gaan samen verder: ook dat is Limburg Meet.”

Broedplaats

Centrale ontmoetingsplek en broedplaats voor het initiatief is het Smart Health Innovation Center (SHIC) op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Dat is ook bedoeld als testcentrum om de kwaliteit en duurzaamheid van de zorginnovaties te meten en de implementatie ervan samen met het werkveld op te zetten.