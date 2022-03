Twee miljoen voor onderzoek darmkanker

De European Research Council (ERC) kent een Consolidator Grant toe aan medisch oncoloog Louis Vermeulen. De persoonsgebonden subsidie bedraagt 2 miljoen euro, verspreid over vijf jaar en is bedoeld voor onderzoek naar darmkanker.

De Consolidator Grant is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van onderzoekers die zeven tot twaalf jaar geleden zijn gepromoveerd. Deze wetenschappers komen in aanmerking voor de functie van onderzoeksleider.

Slechte uitkomst

Vermeulen zag in zijn laboratorium dat er darmtumoren zijn die op eigen houtje groeien en zeer snel kunnen uitzaaien. Het gaat om een soort darmkanker met een slechte uitkomst die ook relatief ongevoelig is voor de huidige behandelingen. Ongeveer 30 procent van alle darmkankerpatiënten krijgt met dit type kanker te maken.

Niche

Het lijkt alsof de kankercellen hun eigen omgeving creëren, waarin zij ongebreideld kunnen delen. Dit noemen oncologen een niche. Een niche ondersteunt normaal gesproken een stamcel, maar komt dus ook voor in kanker. Meestal vormen steunweefselcellen in de tumor deze kankerniches. Dat tumorcellen zélf de niche kunnen vormen, is een nieuwe hypothese. Vermeulen noemt dit kopieergedrag van de kankercellen ‘nimicry’, een samensmelting van niche en mimicry (nadoen).

Darmkanker

Als Vermeulens hypothese klopt, zou dit een groot aantal klachten en verschijnselen van patiënten met deze soort darmkanker verklaren. Met dit onderzoek gaat hij kijken of het bij patiënten zo werkt als nu op basis van proeven is bedacht. Het nadrukkelijke doel van het onderzoek is om de signalen te achterhalen die betrokken zijn bij het ondersteunen van de kankercellen. Dit moet resulteren in de ontwikkeling van betere behandelingen.