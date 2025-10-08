Twee nieuwe leden bij raad van toezicht Raamwerk

De raad van toezicht van Raamwerk heeft sinds september twee nieuwe leden. Irma Bronkhorst en Necibe Kinik zijn toegetreden tot de raad.

Zij vormen vanaf dat moment samen met de zittende leden Roel de Bruijn, Frido Kraanen en Anja van Weerlee-Verdaasdonk de raad van toezicht van Raamwerk.

Irma Bronkhorst

Bronkhorst is directeur Expertisecentrum en specialistische diensten van Amerpoort-Sherpa (Eemhart) en heeft in managementposities binnen verschillende zorginstellingen ervaring opgedaan met onder andere innovatie, kwaliteit van zorg en verandervraagstukken, naast haar ervaring als toezichthouder binnen de non-profitsector.

Necibe Kinik

Kinik is oprichter en bestuurder van Balans GGZ, werkzaam als GZ-psycholoog en brengt eveneens ervaring met kwaliteit van zorg en als toezichthouder mee.