Twee nieuwe leden bij raad van toezicht Raamwerk

Zij vormen vanaf dat moment samen met de zittende leden Roel de Bruijn, Frido Kraanen en Anja van Weerlee-Verdaasdonk de raad van toezicht van Raamwerk.
Irma Bronkhorst
Bronkhorst is directeur Expertisecentrum en specialistische diensten van Amerpoort-Sherpa (Eemhart) en heeft in managementposities binnen verschillende zorginstellingen ervaring opgedaan met onder andere innovatie, kwaliteit van zorg en verandervraagstukken, naast haar ervaring als toezichthouder binnen de non-profitsector.
Necibe Kinik
Kinik is oprichter en bestuurder van Balans GGZ, werkzaam als GZ-psycholoog en brengt eveneens ervaring met kwaliteit van zorg en als toezichthouder mee.