Twee nieuwe leden in raad van commissarissen Argos Zorggroep

De raad van commissarissen van Argos Zorggroep verwelkomt twee nieuwe leden. Per 1 januari is Astrid Clocquet toegetreden tot de rvc en vanaf 1 mei voegt Monique Cremers zich hierbij.

Astrid Clocquet is specialist ouderengeneeskunde bij Mijzo. Eerder was zij actief bij De Riethorst Stromenland. Voor de rvc is vooral haar ervaring met zorg voor ouderen een waardevolle toevoeging, laat de raad weten.

Amsta

Monique Cremers brengt veel bestuurservaring mee; zij is nu nog bestuurder bij de Zorgcirkel en vanaf 15 maart voorzitter van de raad van bestuur bij Amsta in Amsterdam. Ook is zij lid van de raad van toezicht van SWZzorg. In 2016 was zij nog werkzaam bij Argos als divisiemanager. Daarvoor was zij directeur Wonen & Zorg bij WoonZorgcentra Haaglanden.