Twee nieuwe leden raad van toezicht Interzorg

Wallis de Vries en Regtop vervangen Emmy van Es en Han de Ruiter. Deze leden nemen na een zittingsperiode van acht jaar afscheid van de raad van toezicht.

Bas Wallis de Vries

Wallis de Vries volgt Emmy van Es op en neemt ook zitting in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Wallis de Vries is voorzitter van de raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. “De uitdagingen waar Interzorg en de sector voor staan zijn groot. De kracht en de overtuigende missie van Interzorg maakt dat ik de sleutelrol van Interzorg voor het gebied Noord- en Midden Drenthe met vertrouwen tegemoet zie.”

Wallis de Vries heeft voor zijn bestuursfunctie bij het Ommelander Ziekenhuis twaalf jaar gewerkt als vaatchirurg in het UMCG. “Ik hoop mijn kennis van het zorgveld in te kunnen brengen bij Interzorg, om samen met alle collega’s verder te bouwen aan de toekomst.”

Dennis Regtop

Dennis Regtop volgt Alfred Welink op als toezichthouder met zitting in de auditcommissie. Regtop is concern controller bij zorgorganisatie Sensire. “De persoonlijke benadering en het denken in mogelijkheden staan centraal bij Interzorg. Dat zijn ook belangrijke eigenschappen voor een organisatie in een sector waar veel veranderingen op af komen. Ontwikkeling en innovatie hebben dan ook een belangrijke plek in de organisatie.”

Interzorg

Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe.

De raad van toezicht van Interzorg bestaat vanaf 1 januari uit Alfred Welink, Nicoline van den Broek, Roelie Lubbers-Hilbrands, Alette Hospers, Bas Wallis de Vries en Dennis Regtop