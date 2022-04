Twee nieuwe toezichthouders Careyn

Herman Bolhaar (66) en Angèle Loomans (59) zijn per 1 april toegetreden tot de raad van toezicht van Careyn. Bolhaar wordt op 1 juni voorzitter van de raad van toezicht.

Bolhaar heeft veel bestuurlijke ervaring bij grote organisaties in de publieke sector. Loomans heeft brede ervaring opgedaan bij complexe dienstverlenende organisaties, binnen en buiten de zorg. Ze is in diverse functies betrokken geweest bij thema’s als HR en innovatie. “Thema’s die voor Careyn anno 2022 zeer belangrijk zijn”, aldus de instelling.