Twee rvt-leden Triade Vitree vertrokken

Eerder vorig jaar had Rob van Wuijtswinkel al aangegeven per het nieuwe jaar het lidmaatschap te beëindigen. Hij was voorzitter van de auditcommissie en betrokken bij de jaarrekening over 2021 en het opstellen van de meerjarenhervormingsagenda. Met zijn vertrek werd ook invulling gegeven aan de wens van de raad om de rvt in omvang terug te brengen.

Intensieve periode

Kort daarna heeft ook rvt-voorzitter Peter Tiebout aangegeven te vertrekken na een intensieve periode. Henk Reimert neemt de functie over. De rvt, die nu nog bestaat uit vijf leden, beraadt zich in het eerste kwartaal 2023 op zijn kwalitatieve samenstelling en mogelijk gewenste aanvulling.