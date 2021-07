Twee Zuid-Hollandse teststraten dicht om grote aantal tests

Het gaat om de testlocaties in Maassluis en Hoek van Holland. Die blijven in elk geval tot 1 augustus dicht. De Rotterdamse GGD spreekt van een “enorme testvraag” in de regio. GGD Rotterdam-Rijnmond gaf donderdagochtend al aan dat het ontzettend druk is op het callcenter en dat mensen gevraagd worden om later terug te bellen. (Skipr/ANP)