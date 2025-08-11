Skipr

Tweede erkenning Thebe voor NAH+ zorg in Tilburg

,

Woonzorgcentrum Thebe Elisabeth in Goirle is vanaf 1 augustus officieel erkend als Regionaal Expertisecentrum NAH+.

Dit houdt in dat ze vier jaar geaccrediteerd is voor specialistische zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Tweede erkenning

De accreditatie is toegekend door de commissie expertisecentra langdurige zorg (CELZ) na een traject van voorbereiding, toetsing en visitatie. Zij laten weten onder de indruk te zijn van de deskundigheid van de medewerkers en hun persoonlijke aanpak.

Dit is de tweede erkenning, voorheen werd namelijk Thebe Heilaarstaete in Breda al erkend. Dit maakt het mogelijk om in heel de regio passende zorg te bieden aan mensen met NAH of NAH+, waarbij de plus verwijst naar complexere zorgvragen zoals zeldzame aandoeningen.

