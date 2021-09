Kamerleden: keur nieuwe toezichthouder Amphia af

Interessant voor u

Ziekteverzuim zorg op hoogste niveau sinds 2003

Het ziekteverzuim in zorg en welzijn is gestegen naar 6,5 procent in het tweede kwartaal. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003. Een jaar geleden bedroeg het verzuim nog 6,1 procent.