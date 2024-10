Tweede Kamer wil meer maatwerk bij handhaving zzp-wetgeving

Beeld: Tanya / stock.adobe.com

Per 1 januari wordt het handhavingsmoratorium op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) opgeheven, wat inhoudt dat de Belastingdienst kan controleren op schijnzelfstandigen, ook in de zorg. De Tweede Kamer wil een zachtere landing bij het opheffen van het moratorium.

Risicogericht handhaven

Dit moet worden bereikt door voor in ieder geval één jaar risicogericht te gaan handhaven. De focus moet liggen op het opleggen van naheffingen en probleemgevallen. Het gaat daarbij om probleemgevallen zoals gedwongen zelfstandigheid, onderbetaling, evidente schijnzelfstandigen en arbeidsmigratieconstructies. Dit staat in een motie die op 1 oktober 2024 is aangenomen door de Kamer. In de motie wordt ook verzocht om in de overige gevallen maatwerk toe te passen bij de keuze voor handhavingsinstrumenten.

Menselijke maat

Een tweede aangenomen motie stelt dat de Belastingdienst ruimte moet krijgen “om de menselijke maat toe te blijven passen in het toezicht als er evident sprake is van onbewuste of onopzettelijke overtreding van de arbeidswetgeving bij opdrachtgevers of zelfstandigen”. De regering wordt verzocht om in de handhaving coulant om te gaan met onbewust onbekwame zelfstandigen en bij hen niet direct over te gaan tot het opleggen van boetes.

Afwegingskader

Ten derde wil de Tweede Kamer dat de Belastingdienst vóór 1 november een duidelijk afwegingskader voor handhaving op haar website publiceert.

Modelcontracten

Tot slot: de staatssecretaris van Financiën heeft het voornemen om het loket voor modelcontracten te sluiten, terwijl opdrachtgevers dit gebruiken om arbeidsrelaties af te stemmen met de Belastingdienst. Kamerleden zien een verantwoordelijkheid voor de regering om hier duidelijkheid over te scheppen. In deze motie wordt ook verzocht reeds goedgekeurde modelovereenkomsten effectief van kracht te laten blijven na 1 januari 2025.

Lees ook op Skipr: Coalitiepartijen willen handhaving zzp-wet afzwakken