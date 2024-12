Kamer wil oplossing voor tarieven fysiotherapie

Daarbij moeten nadrukkelijk de minimumtarieven worden meegenomen. Hiermee komt de Kamer tegemoet aan de wens van beroepsorganisatie KNGF.

Actie

Het kabinet moet nu aan de slag met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraars, aldus de motie. De deadline is juni 2025 voor het commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel volgend jaar juni, terwijl VWS-staatssecretaris Maeijer en de NZa pas in het najaar van 2025 met de uitkomsten van een nieuw onderzoek wilden komen. De Tweede Kamer vindt dat er voldoende is onderzocht en maant tot actie.

Tarieven fysiotherapie

Aanleiding voor de motie was een eerder debat over eerstelijnszorg op 7 november. Daar stelden diverse politieke partijen al kritische vragen aan staatssecretaris Maeijer over de tarieven voor fysiotherapie. Ook de regeringspartijen NSC en BBB sloten zich hier toen al bij aan. Nu is de Kamersteun over de volle breedte.