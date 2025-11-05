Tweede livegang van Nexus epd in Nederlandse revalidatiezorg

De oplossing bevordert efficiënte samenwerking, biedt een geïntegreerd overzicht van patiëntgegevens en draagt bij aan verbetering van de zorgkwaliteit. Libra is de tweede revalidatie-instelling die het systeem implementeert. Het epd biedt inzicht in medische gegevens, behandelplannen en voortgangsrapportages. Daarnaast zorgt het geïntegreerde planningssysteem voor efficiënte roostering en biedt het cliëntportaal veilige toegang tot persoonlijke gegevens voor cliënten en hun naasten.

Digitale transformatie

Het Nexus epd is ontwikkeld voor de complexe processen binnen de revalidatiezorg. Functionaliteiten zoals multidisciplinaire plannen, geavanceerde meetinstrumenten en koppelingen met andere zorgsystemen vereenvoudigen de administratie, waardoor de focus op de cliënt blijft.

Wideke Nijdam, voorzitter van de raad van bestuur van Libra: “De keuze voor Nexus als nieuw epd is een belangrijke stap in onze digitale transformatie. Het implementatieproces was intensief en kende uitdagingen, maar dankzij de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en de samenwerking met Nexus hebben we deze mijlpaal bereikt. Een flexibel en goed ondersteunend epd met planningssysteem en cliëntportaal is essentieel – voor onze zorgprofessionals én voor onze cliënten. Hiermee versterken we onze bedrijfsvoering en verbeteren we samen met de cliënt de zorg.”

Fred Hiddinga, algemeen directeur van NEXUS Nederland: “We zijn trots op de samenwerking met Libra Revalidatie & Audiologie. Dit project toont aan hoe technologische innovatie kan bijdragen aan betere en efficiëntere zorg. Ik wil ons team en Libra bedanken voor hun toewijding en harde werk om deze livegang mogelijk te maken.”

Volwaardig deelnemen

Libra Revalidatie & Audiologie is het centrum voor medisch specialistische revalidatie in Zuidoost- en Midden-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. De organisatie ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan het leven. Samen leren en ontdekken vormt het fundament, met als doel het vergroten van eigen regie en participatie. NEXUS Nederland is leverancier van digitale zorgoplossingen, met een focus op innovatie en gebruiksvriendelijkheid. Het bedrijf ondersteunt zorginstellingen bij het optimaliseren van patiëntenzorg en werkprocessen, met expertise in epd’s, VNA/Diagnostiek systemen en e-health toepassingen.