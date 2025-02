Tweetal opgepakt in onderzoek naar kwakzalverij

Twee mensen zijn dinsdag aangehouden in een onderzoek naar een misleidende medische behandeling bij een vrouw met ongeneeslijke kanker. De zaak kwam vorig jaar september aan bod in het programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen slachtoffer zijn geworden van de kwakzalverij, meldt de politie.

In de uitzending is te zien dat een man en vrouw uit Meijel de zieke vrouw ervan proberen te overtuigen dat zij haar kunnen genezen. Vervolgens wordt zij in een chalet op een vakantiepark in Noord-Limburg behandeld door de man, die zich voordoet als arts. Hij zegt de tumoren in het lichaam van de vrouw te verplaatsen en zo te centreren met een apparaat. Daarna doet hij alsof hij de tumoren uit haar rug zuigt.

Naar aanleiding van de tv-uitzending stelde de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie en in samenwerking met de IGJ een onderzoek in. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of het om het duo uit de uitzending gaat, maar zij meldt wel dat er verder geen aanhoudingen meer worden verwacht in het onderzoek. (ANP)