Twentse thuiszorgaanbieder moet 1,2 miljoen betalen aan Menzis

Thuiszorgaanbieder Take Care Thuiszorg, gevestigd in Almelo, zal een bedrag van 1,2 miljoen euro terug te betalen aan zorgverzekeraar Menzis. Reeds eerder had de rechtbank in Almelo het bedrijf schuldig bevonden. Nu heeft het gerechtshof in Arnhem eveneens vastgesteld dat het omstreden bureau in de fout is gegaan met betrekking tot zijn declaraties, meldt Tubantia .

Het bedrijf kon opnieuw niet aantonen dat het beschikte over voldoende personeel met de noodzakelijke scholing. De uitdagingen waren reeds aanzienlijk voor het thuiszorgbureau, dat zich specifiek richtte op ouderen van Irakese, Armeense en Arabische afkomst.

Vereiste diploma’s

De overgrote meerderheid van de werknemers bij de thuiszorgorganisatie in Almelo beschikte niet over de vereiste diploma’s, een strikte voorwaarde van zorgverzekeraar Menzis. Dit vormde een van de redenen waarom de rechters in Almelo in het afgelopen jaar concludeerden dat er meer dan 1,2 miljoen euro onterecht gedeclareerd was. Take Care ging in hoger beroep tegen dit vonnis. Vergeefse poging in hoger beroep Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft echter dezelfde slotsom bereikt, zoals blijkt uit het recent gepubliceerde vonnis.