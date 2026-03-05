Twentse zorg en welzijn ontwikkelt regionaal loopbaanplatform

Om medewerkers te behouden en regionaal talent te versterken, heeft de Twentse zorg en welzijn Trotz gelanceerd. Het loopbaanloket is toegankelijk voor alle Twentse professionals. Dat meldt streekomroep 1Twente.

Met Trotz willen zorg- en welzijnswerkgevers hun medewerkers een loopbaanperspectief bieden, het werkplezier vergroten en de uitstroom van personeel tegengaan.

TAZ Twente

Het platform bundelt scholingsmogelijkheden, ontwikkelkansen en inspiratie. Via het loopbaanloket kunnen medewerkers advies inwinnen. Daarnaast wil Trotz op termijn ook bijeenkomsten organiseren waar professionals ervaringen delen en netwerken.

Het platform is een initiatief van het Bestuurlijk Netwerk Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) Twente.