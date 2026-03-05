Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Twentse zorg en welzijn ontwikkelt regionaal loopbaanplatform

,

Om medewerkers te behouden en regionaal talent te versterken, heeft de Twentse zorg en welzijn Trotz gelanceerd. Het loopbaanloket is toegankelijk voor alle Twentse professionals. Dat meldt streekomroep 1Twente.

Met Trotz willen zorg- en welzijnswerkgevers hun medewerkers een loopbaanperspectief bieden, het werkplezier vergroten en de uitstroom van personeel tegengaan.

TAZ Twente

Het platform bundelt scholingsmogelijkheden, ontwikkelkansen en inspiratie. Via het loopbaanloket kunnen medewerkers advies inwinnen. Daarnaast wil Trotz op termijn ook bijeenkomsten organiseren waar professionals ervaringen delen en netwerken.

Het platform is een initiatief van het Bestuurlijk Netwerk Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) Twente.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personeel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:20 Zuyderland-bestuurder David Jongen had persoonlijke beveiliging nodig
13:20 160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’Podcast
12:34 Twentse zorg en welzijn ontwikkelt regionaal loopbaanplatform
11:59 Werkgevers, vakbonden en VWS willen met loopbaan-chatbot zorgpersoneel behouden
4 mrt 2026 Dermatologen Adrz leggen werk neer vanwege aanhoudende hoge werkdruk

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties