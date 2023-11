Twentse zorginstelling plaatste zonder toestemming sensoren in kamers

Zorgorganisatie Livio heeft zonder overleg met cliënten of hun familie sensoren in hun kamers geplaatst, schrijft dagblad Tubantia. Nadat hier ophef over ontstond zijn de camera’s weer uitgeschakeld en bekijkt de organisatie hoe het verder moet.

Livio biedt zorg aan ouderen en mensen met psychiatrische problematiek of lichamelijke beperkingen in Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Volgens Tubantia ontstond er onrust onder cliënten in Haaksbergen nadat ze lampjes aan het plafond zagen hangen die op basis van hun bewegingen rood of groen oplichtten.

Niet herkenbaar

Volgens de zorgorganisatie gaat het om vervanging van het huidige verpleegkundig oproepsysteem. Het nieuwe systeem zou bewegingen analyseren en indien nodig alarm slaan. Zorgmedewerkers zouden alleen silhouetten zien en dus geen herkenbare camerabeelden.

Stekker eruit

Een brief met hierover zou wegens de herfstvakantie niet verzonden zijn, aldus Livio. Een manager heeft aan Tubantia laten weten hiervoor excuses aan te bieden. Het systeem is inmiddels uitgeschakeld en later deze week besluit de organisatie hoe het verder gaat.