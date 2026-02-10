Brandbrief: bezuiniging op umc’s raakt tienduizenden patiënten

De zorg voor tienduizenden patiënten met een complexe aandoening of zeldzame ziekte is in gevaar door de korting op de academische zorg in het coalitieakkoord. Dat zo stellen umc’s, specialistische ziekenhuizen en patiëntenorganisaties in een brandbrief.

De organisaties zijn het niet eens met het voornemen van D66, VVD en CDA in het coalitieakkoord om 100 miljoen euro te korten op de beschikbaarheidsbijdrage bijzondere academische zorg (bbaz)

De beschikbaarheidsbijdrage is een structurele subsidie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die toppreferentie patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek bij academische ziekenhuizen financiert. Het Zorginstituut betaalt deze middelen rechtstreeks uit aan bepaalde die ziekenhuizen met als doel hoogcomplexe zorg toegankelijk te houden.

De komende regeringscoalitie wil die bbaz korten met ongeveer 100 miljoen euro. De totale bijdrage bedroeg in 2025 bijna een miljard euro.

‘Zorg onder druk’

“Met de aangekondigde kortingen op de Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg (BBAZ) van meer dan tien procent wordt een grens overschreden”, aldus de ziekenhuizen- en patiëntenorganisaties. “Niet een financiële of organisatorische grens, maar een zorggrens. De noodzakelijke zorg voor tienduizenden patiënten staat hierdoor onder druk”, aldus de ondertekenaars van de brief.

De brandbrief aan de Tweede Kamer is ondertekend door koepelorganisatie UMCNL, het Prinses Máxima Centrum, het Antoni van Leeuwenhoek en een groep patiëntenorganisaties. Ze roepen de Tweede Kamerleden op om de korting op de bbaz terug te draaien en ervoor te zorgen dat hoogcomplexe zorg toegankelijk blijft voor patiënten die daarvan afhankelijk zijn.