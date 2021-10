UMC neemt afstand van vaccinatie-uitspraken arts

Interessant voor u

Remco van Lunteren is met ingang van 1 november 2021 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij werkt al in het ziekenhuis en krijgt het aandachtsgebied ‘operationele zaken’.

Driekwart huisartsen vindt werkdruk te hoog

Huisartsen zitten met hun handen in het haar om de bezetting in hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag is de werkdruk voor de meeste huisartsen toegenomen. Driekwart vindt die werkdruk te hoog.