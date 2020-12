UMC Utrecht en drie universiteiten starten onderzoek naar preventieve zorg

Het gaat om de Technische Universiteit (TU/e), Wageningen University & Research (WUR), en Universiteit Utrecht (UU) die gaan samenwerken met het UMC Utrecht. “Als je structurele stappen wilt maken in de preventie van verschillende aandoeningen moet je een combinatie maken van factoren die met de persoon te maken hebben, zoals leefstijl, invloeden vanuit de omgeving en technologie”, vertelt Carmen van Vilsteren, director health bij de TU/e tegen AG Connect.

Combinatie van factoren

Bovengenoemde invloeden worden al vaak onderzocht, maar nieuw aan de kennisalliantie is de combinatie van factoren die centraal staat. “De combinatie van onderzoeksdata van personen en levensstijlen met technologie en data over de omgeving, geeft ons een unieke positie in Nederland. Daarmee kunnen we duurzame innovaties ontwikkelen voor de preventie van allerlei ziektes.”

Rol kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) zal een belangrijke rol spelen in het onderzoek, licht Van Vilsteren toe. “Je hebt te maken met allerlei soorten data die met elkaar gecombineerd moeten worden. Als je daarop voort wilt bouwen, is AI een belangrijk hulpmiddel.”

Bredere en grotere impact

De vier partners willen nieuwe AI-technieken gaan ontwikkelen waardoor een betere en grotere impact mogelijk wordt op het gebied van preventie en zorg, zoals betere technieken voor het stellen van een vroege diagnose. (ANP)