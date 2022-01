UMC Utrecht en het Radboudumc wijken af van landelijke quarantaineregels

Het UMC Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen gaan niet mee met de versoepelingen van de quarantaineregels die het kabinet vorige week aankondigde. Zo schrijft het UMC Utrecht op zijn website dat de nieuwe landelijke regels niet geldig zijn in dat ziekenhuis.

Het kabinet liet vrijdag weten dat mensen die een boosterprik hebben gehad niet langer in quarantaine hoeven als ze in nauw contact zijn geweest met iemand met corona, of huisgenoot zijn van iemand die het virus onder de leden heeft. Het UMC Utrecht meldt echter: “Hebt u nauw contact gehad, dan kunt u niet naar het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis komen, tot tien dagen na het laatste contact met iemand met corona (ook niet als u gevaccineerd of geboosterd bent).” Reden is de behandeling van kwetsbare patiënten in het ziekenhuis.

De regels gelden voor bezoekers. Mensen die voor een behandeling naar het ziekenhuis willen komen na nauw contact met iemand met corona, krijgen waar mogelijk een videoconsult of de afspraak wordt uitgesteld. Als dit niet kan, dan wordt “voor de juiste maatregelen” gezorgd, zodat iemand alsnog naar het ziekenhuis kan komen.

Radboudumc

Ook op de website van het Radboudumc staat vermeld dat de quarantaineregels in dat ziekenhuis niet gelden. Daar moet een bezoeker eveneens na nauw contact met een positief getest persoon tien dagen wachten voor toegang tot het ziekenhuis weer mogelijk is, of diegene nou een boosterprik heeft gehad of niet. “Patiënten die ondanks een coronabesmetting of het risico daarop onze zorg nodig hebben, zijn altijd met voorzorgsmaatregelen welkom”, schrijft het ziekenhuis.

Het Maastricht UMC+ vraagt patiënten “bij voorkeur” een nieuwe afspraak te maken na contact met een positief geteste huisgenoot, of een huisgenoot met klachten. “Een arts beoordeelt of uw afspraak zonder problemen kan wachten.” Bezoekers kunnen zonder klachten gewoon langskomen “binnen de geldende maatregelen”. (ANP)