UMC Utrecht en partners krijgen 5 miljoen voor AI-gedreven beeldvorming

UMC Utrecht, Universiteit Maastricht, Philips en High Tech NL krijgen vijf miljoen euro subsidie voor slimme MRI- en echo-oplossingen. Health Holland kent het geld toe aan het project REIMAGINE IMAGING.

Het innovatieprogramma REIMAGINE IMAGING heeft als doel patiënten sneller duidelijkheid te geven over hun gezondheid en het aantal ziekenhuisbezoeken te verminderen. Zorginstellingen en technologiebedrijven werken samen aan slimme MRI- en echo-oplossingen die dat mogelijk moeten maken. Zij richten zich op de ontwikkeling van autonome, AI-gestuurde beeldvorming.

Autonome technologie

“Technologie die grotendeels zelfstandig scans kan maken en analyseren, met minimale inzet van zorgprofessionals”, noemt Dennis Klomp de technologie waar aan gewerkt wordt. Hij is erbij betrokken als hoogleraar high precision structural & metabolic imaging en manager onderzoek beeld & oncologie bij het UMC Utrecht.

Een belangrijk doel van REIMAGINE IMAGING is arbeidsbesparing. “Een MRI-scan lijkt duur, maar het apparaat zelf is maar een klein deel van de kosten”, legt Klomp uit. “Het grootste deel zit in organisatie en personeel. Door scans slimmer en zelfstandiger te maken, verlagen we de druk op de zorg en maken we diagnostiek toegankelijker.” Het is bovendien de bedoeling dat de technologie patiëntvriendelijker wordt, met stillere MRI’s, meer comfort en waar mogelijk actieve betrokkenheid van de patiënt zelf bij het onderzoek.

Minder ziekenhuisbezoek

De technologie kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. “Voor veel aandoeningen hoeft diagnostiek niet per se in een ziekenhuis plaats te vinden”, zegt Jochen Cals, hoogleraar huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. “Met slimme technologie kunnen we onderzoeken veilig en betrouwbaar dichter bij mensen brengen. Bij de huisarts, in een verpleeghuis of zelfs in een mobiele unit. Het gaat steeds om de juiste zorg op de juiste plek. Dat is prettiger voor de patiënt en efficiënter voor het zorgsysteem.”

Projecten

Binnen het programma REIMAGINE IMAGING werken vier publiek-private consortia aan oplossingen voor veelvoorkomende aandoeningen waarbij diagnostiek eerder in de zorgketen kan plaatsvinden. Het gaat om de volgende projecten:

Borstkanker: mobiele MRI-units, vergelijkbaar met de huidige mobiele onderzoekscentra voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, voor vrouwen met dicht borstweefsel. MRI is nauwkeuriger dan mammografie en kan onnodige vervolgonderzoeken voorkomen;

Prostaatkanker: compacte MRI-scanners als eerste stap bij verhoogde PSA-waarden. Daarmee kunnen pijnlijke biopten soms worden voorkomen en krijgen patiënten sneller duidelijkheid;

Vasculaire dementie: grotendeels autonome hersen-MRI’s in de ouderenzorg (verpleeghuis), zodat dementie eerder wordt herkend en zorg beter kan worden afgestemd op de patiënt;

Buikklachten: point-of-care AI-gestuurde echo’s voor huisartsen om bijvoorbeeld leververvetting of gal- of nierstenen sneller vast te stellen, zonder directe verwijzing naar het ziekenhuis.

Internationaal opschalen

De samenwerkende partijen uit de publiek-private samenwerking zien mogelijkheden om de ontwikkelde technologie internationaal in te zetten. “REIMAGINE IMAGING is een belangrijk initiatief om Nederlandse MedTech-innovaties, samen met zorg en kennisinstellingen, verder te ontwikkelen en zo betere zorg voor meer mensen mogelijk te maken”, aldus Léon Kempeneers, managing director Philips Benelux. “Het sluit aan bij de ambitie van het Groeiplan MedTech: innovatie sneller van onderzoek naar toepassing brengen, publiek-private samenwerking versterken en Nederlandse MedTech-oplossingen internationaal opschalen.”