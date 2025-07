UMC Utrecht en TU/e werken aan ‘Google Maps voor chirurgen’

In het onderzoeksproject IntraSurge wordt een digitale laag ontwikkeld die real-time informatie toevoegt aan de beelden van de operatierobot. Het doel is een soort ‘Google Maps voor chirurgen’: een navigatiesysteem dat laat zien waar ze zich in het lichaam bevinden en welke stappen nog volgen.

“Chirurgen zijn tijdens robotoperaties volledig afhankelijk van het scherm”, legt chirurg Jelle Ruurda van het UMCU uit, die gespecialiseerd is in slokdarmverwijderingen en samenwerkt met het TU/e-team. “De training om zulke operaties goed uit te voeren is lang en intensief, ook voor ervaren chirurgen.” De IntraSurge-technologie moet dit leerproces versnellen en tegelijkertijd vermoeidheid en fouten tijdens lange operaties verminderen.

Herkennen en markeren

Postdoc Yasmina Al Khalil leidt het technische onderzoek samen met promovendi Yiping Li en Ronald de Jong. Zij werken aan real-time augmented reality, waarbij anatomische structuren zoals longen, zenuwbanen en bloedvaten automatisch worden herkend en gemarkeerd op het scherm. De eerste versie werkt al in 2D, maar het team streeft naar integratie met 3D-beelden, zoals die gebruikt worden in de Da Vinci-operatierobot.

Stappenplan

Daarnaast onderzoekt het team hoe onzichtbare structuren – denk aan organen achter vet- of bloedlagen – op basis van vooraf gemaakte CT-scans toch zichtbaar gemaakt kunnen worden in het beeld van de chirurg. In de laatste fase van het project wordt ook informatie over het operatieverloop zelf toegevoegd, zoals een stappenplan dat de voortgang toont. “Net als een navigatiesysteem in de auto laat zien hoeveel kilometer je nog moet”, aldus Al Khalil.

Veelbelovend

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Promovendus Yiping Li won recentelijk een prijs op een medisch imaging-congres. “Chirurgen in opleiding reageren nu al enthousiast”, vertelt Al Khalil. “En dankzij de betrokkenheid van industriële partners is de kans groot dat onze technologie daadwerkelijk in de operatiekamer terechtkomt – en niet in een la verdwijnt.”