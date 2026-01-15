Calamiteitenhospitaal Utrecht weer gesloten, slachtofferhulp aanwezig na brand in centrum

Het calamiteitenhospitaal in Utrecht is weer gesloten. Het UMC Utrecht opende het hospitaal donderdagmiddag wegens de explosie in het centrum van de stad. In het calamiteitenhospitaal is één patiënt behandeld.

De veiligheidsregio meldde eerder dat er vier gewonden naar het calamiteitenhospitaal waren gebracht, maar dat klopt dus niet. De gemeente spreekt inmiddels van enkele gewonden, waar zij eerder ook het getal vier noemde.

Waar de overige slachtoffers terecht zijn gekomen, weet een woordvoerster van het UMC Utrecht niet. Dat het calamiteitenhospitaal dicht is, betekent overigens niet per se dat de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. Het kan zijn dat deze persoon is opgenomen in het reguliere ziekenhuis. Over de toestand van patiënten doet het UMC Utrecht nooit uitspraken, aldus de woordvoerster.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland is met vijf medewerkers aanwezig op de locatie waar gedupeerden van de explosie in Utrecht worden opgevangen. Dat meldt een woordvoerder.

“Onze getrainde medewerkers zullen daar een direct aanspreekpunt zijn voor slachtoffers en getuigen”, laat zij weten. “We zorgen voor een eerste opvanggesprek, geven uitleg over wat er gaat gebeuren en bieden rust en veiligheid. Daarnaast blijven we beschikbaar voor hulpvragen.”

Momenteel worden getroffen buurtbewoners opgevangen in het Utrechtse hotel Karel V. (ANP)