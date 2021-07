UMC Utrecht start erectie-sparende bestraling bij prostaatkanker

Het UMC Utrecht is gestart met de ERECT-trial. Dat is een onderzoek om door middel van zenuw- en vaatbesparende bestraling erectieproblemen na prostaatkanker te voorkomen. Dit is mogelijk omdat tijdens de bestraling MRI-beelden kunnen worden gemaakt. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van de MR-Linac.

Dat meldt UMC Utrecht op 28 juli. Ieder jaar worden in Nederland zo’n dertienduizend mannen gediagnosticeerd met prostaatkanker. Ongeveer een vijfde deel daarvan heeft een tumor die zich beperkt tot de prostaat. Die is goed te behandelen met een operatie of bestraling, maar een nadeel van beide behandelingen is dat bij veel mannen erectieproblemen ontstaan. Hoe vaak dat is, is onduidelijk. Uit cijfers blijkt dat 85 procent van de mannen met prostaatkanker na behandeling nog seksueel actief is. De helft had voor de bestraling nog geen erectieproblemen.

Beschadiging

De problemen ontstaan door beschadiging van bloedvaten en zenuwen. Door te werken met de MR-Linac zijn die nu goed in beeld te brengen. Er worden MRI-beelden gemaakt voor, tijdens en na de behandeling. De bewuste zenuwen en vaten worden bij bestraling ontzien.

De ERECT-trial bestaat in eerste instantie uit zenuw- en vaatbesparende bestraling bij zeventig mannen met matig-risico prostaatkanker. Als uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van bestralen effectief is, komen in de toekomst mogelijk ook andere patiëntgroepen in aanmerking voor deze behandeling, zegt UMC Utrecht.