UMC Utrecht stelt Philips aansprakelijk om beademingsapparaten

Philips kondigde vorige zomer aan dat stukjes schuimrubber die in de apparaten zitten verwerkt mogelijk los kunnen laten. Het UMC Utrecht gebruikt 1250 apparaten van Philips in het Centrum voor Thuisbeademing, waar zo’n 900 patiënten onder vallen. Zo’n twee weken na de waarschuwing van Philips verzond het ziekenhuis de aansprakelijkheidsstelling.

Nauwelijks informatie

Philips geeft het ziekenhuis sinds de veiligheidswaarschuwing namelijk nauwelijks “informatie, advies en instructies” over wat er met de apparaten moet gebeuren, zo stelt de woordvoerder. “Dat belemmert ons in ons werk. Wij hebben een zorgplicht voor een hele kwetsbare patiëntengroep.” Het gaat om mensen met bijvoorbeeld de spierziekte ALS, die volledig afhankelijk zijn van de beademingsapparatuur. “Als zij gezondheidsschade oplopen en ons aansprakelijk stellen, gaan we dat verhalen op Philips.” Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Vervangende apparaten

Het ziekenhuis zal echter ook kosten maken als de apparaten moeten worden vervangen. Dat is geen kwestie van even een ander apparaat neerzetten, legt de woordvoerder uit. “Daar gaat ontzettend veel tijd en dus capaciteit in zitten. Patiënten moeten allerlei nieuwe instructies krijgen voor de werking van het apparaat. Waarschijnlijk moeten ze zelfs tijdelijk worden opgenomen.”

Ook de kosten daarvoor wil het ziekenhuis op Philips verhalen. “Maar op dit moment wachten we nog op informatie over het vervangen van de apparaten. Daar vragen we al maanden om.” (ANP)