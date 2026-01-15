Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

UMC Utrecht test draagbare kunstnier

,

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een draagbare kunstnier. Die moet ervoor zorgen dat patiënten met ernstig nierfalen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.

“Meer vrijheid en regie in het dagelijks leven, zonder in te leveren op veiligheid”, zo omschrijft het Utrechtse ziekenhuis het doel van de NeoKidney. De draagbare kunstnier moet patiënten met nierfalen in staat stellen om zelf op locatie een dialyse uit te voeren. Zij hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Overal gebruiken

De NeoKidney is een draagbaar dialyseapparaat, ter grootte van een handkoffer, dat werkt op basis van hemodialyse. Het systeem kan vrijwel overal gebruikt worden, het kan op een standaardstopcontact worden aangesloten en heeft een gesloten systeem voor dialysevloeistof.

Werking

In Frankrijk en Singapore is de NeoKidney eerder al getest met positief resultaat. UMC Utrecht gaat nu de werking en veiligheid nader onderzoeken. “Allereerst onderzoeken we of het apparaat het bloed voldoende schoonmaakt”, zegt nefroloog Karin Gerritsen. “Dat doen we door bij alle dialyses te meten hoe effectief afvalstoffen uit het bloed worden verwijderd. We willen zeker weten dat dit op een betrouwbaar en constant niveau gebeurt.”

Veiligheid

“Daarnaast is veiligheid heel belangrijk”, vervolgt Gerritsen. “We houden nauwkeurig bij of er tijdens of na de dialyse bijwerkingen optreden die met het apparaat te maken hebben, en of die ernstig zijn. Ook volgen we veranderingen in bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag en bloedwaarden om te controleren of het lichaam goed reageert op de behandeling.” Tot slot bekijkt het ziekenhuis het gebruiksgemak en de impact op de kwaliteit van leven van patiënten die de NeoKidney gebruiken.

Het apparaat kan mogelijk in 2027 op de markt komen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22 jan 2026 Smartwatches kunnen helpen bij opsporen hartritmestoornissen
22 jan 2026 Voorrangsplannen IZA allemaal goedgekeurd
21 jan 2026 Europese regels vertragen databeschikbaarheid
21 jan 2026 Frisius MC stapt eind dit jaar helemaal over op Epic-epd
20 jan 2026 NEN publiceert norm voor vindbaarheid van medische gegevens

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties