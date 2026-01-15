UMC Utrecht test draagbare kunstnier

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een draagbare kunstnier. Die moet ervoor zorgen dat patiënten met ernstig nierfalen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.

“Meer vrijheid en regie in het dagelijks leven, zonder in te leveren op veiligheid”, zo omschrijft het Utrechtse ziekenhuis het doel van de NeoKidney. De draagbare kunstnier moet patiënten met nierfalen in staat stellen om zelf op locatie een dialyse uit te voeren. Zij hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Overal gebruiken

De NeoKidney is een draagbaar dialyseapparaat, ter grootte van een handkoffer, dat werkt op basis van hemodialyse. Het systeem kan vrijwel overal gebruikt worden, het kan op een standaardstopcontact worden aangesloten en heeft een gesloten systeem voor dialysevloeistof.

Werking

In Frankrijk en Singapore is de NeoKidney eerder al getest met positief resultaat. UMC Utrecht gaat nu de werking en veiligheid nader onderzoeken. “Allereerst onderzoeken we of het apparaat het bloed voldoende schoonmaakt”, zegt nefroloog Karin Gerritsen. “Dat doen we door bij alle dialyses te meten hoe effectief afvalstoffen uit het bloed worden verwijderd. We willen zeker weten dat dit op een betrouwbaar en constant niveau gebeurt.”

Veiligheid

“Daarnaast is veiligheid heel belangrijk”, vervolgt Gerritsen. “We houden nauwkeurig bij of er tijdens of na de dialyse bijwerkingen optreden die met het apparaat te maken hebben, en of die ernstig zijn. Ook volgen we veranderingen in bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag en bloedwaarden om te controleren of het lichaam goed reageert op de behandeling.” Tot slot bekijkt het ziekenhuis het gebruiksgemak en de impact op de kwaliteit van leven van patiënten die de NeoKidney gebruiken.

Het apparaat kan mogelijk in 2027 op de markt komen.