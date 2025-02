UMCG en Epic sluiten contract over digitale medicatieoverdracht

UMC Groningen en Epic hebben een overeenkomst voor de implementatie van Medicatieproces 9, de informatiestandaard die medicatiegegevens veiliger en efficiënter uitwisselbaar moet maken. Dat is een grote stap in de opschaling van digitale medicatieoverdracht voor alle twaalf Epic-ziekenhuizen in Nederland.

“Een belangrijke vooruitgang in patiëntveiligheid en digitale samenwerking”, noemt UMCG de overeenkomst met Epic. Het betekent dat Epic-ziekenhuizen binnenkort volgens informatiestandaard Medicatieproces 9 medicatiegegevens kunnen delen met de rest van de zorgketen. Hiermee voldoen zorgorganisaties aan de wet Wegiz. Patiënten en cliënten krijgen bovendien meer inzicht en regie over hun medicatie doordat wijzigingen direct inzichtelijk zijn in een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

Jaar aanloop

De integratie van de eisen van de informatiestandaard en ketenafspraken van het programma Medicatieoverdracht in het epd is al ruim een jaar in de maak. “Het zal ervoor zorgen dat er minder fouten in het gebruik van medicatie ontstaan en dat kan onnodige ziekenhuisopnames voorkomen”, zegt Patricia van den Bemt, hoogleraar klinische farmacie in het UMCG.