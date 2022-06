UMCG erkend als Comprehensive Cancer Center 

Het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center (UMCG CCC) is erkend als Comprehensive Cancer Center door de Europese Organisatie van Kanker Instituten (OECI). Deze erkenning houdt in dat het UMCG nu behoort tot een select gezelschap van meest vooraanstaande kankercentra in Europa. De erkenning volgt op een zware accreditatieprocedure bij de OECI.