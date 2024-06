UMCG neemt nieuw psychiatriegebouw in gebruik

Open, licht en transparant. Met de opening van het nieuwe gebouw is er een wens in vervulling gegaan voor het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van UMC Groningen.

De afgelopen jaren werd er gewerkt aan de nieuwbouwplannen voor het Universitair Centrum Psychiatrie. Begin juni werd het gebouw in gebruik genomen.

Welzijn en herstel

In het nieuwe UCP-gebouw staan het welzijn en herstel van de patiënten centraal. “Medewerkers van het UCP hebben meegedacht hoe een nieuw gebouw het beste aan kan sluiten op de behoeftes van de patiënten en op de werkprocessen”, zegt afdelingshoofd Robert Schoevers. “Dit heeft geleid tot een open, licht en transparant gebouw dat tegelijkertijd voldoende rust en privacy biedt.”

Bij het ontwerp van de patiëntenkamers op de gesloten afdeling is nagedacht over de vraag hoe het gebouw kan bijdragen aan het herstel van de patiënten. “Niet voor niets zijn de kamers gericht op het oosten, zodat patiënten ontwaken met de opkomende zon”, zegt Schoevers. “Ook zijn er veel mogelijkheden voor lichaamsbeweging, met onder andere twee geluidsarme sportzalen. En de groene buitenruimtes nodigen uit om vaak – in alle beslotenheid – naar buiten te gaan.”

Psychedelica

Naast de reguliere behandel- en therapieruimtes is er in het gebouw aandacht voor vernieuwende behandelingen. Zo zijn er ruimtes voor behandelingen met psychedelica zoals ketamine en psilocybine. Daarnaast is verder onderzoek mogelijk, zoals het beïnvloeden van iemands mentale staat met virtual reality (VR).

Begin juni zijn de eerste patiënten van het oude naar het nieuwe gebouw verhuisd. Alle afspraken en behandelingen vinden voortaan in het nieuwe gebouw plaats. Eind september volgt een officiële opening.