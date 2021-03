UMCG onderzoekt vaccin tegen covid-19

Dat meldt nu.nl.

Het onderzoek moet duidelijk maken of het vaccin veilig is en hoe het menselijke immuunsysteem erop reageert. Het vaccin is al uitgebreid getest op proefdieren, waarin het effectief en veilig is gebleken.

Het UMCG zoekt gezonde vrijwilligers, die nog niet eerder een covid-infectie hebben gehad of een (kandidaat-)vaccin hebben gekregen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen één of twee doses van het kandidaat-vaccin om vast te stellen bij welke dosering je voldoende antistoffen in je lichaam hebt. Deelnemers verliezen niet het recht om later ook nog een ander coronavaccin te krijgen.