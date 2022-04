UMCG start met nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie

Het UMCG is gestart met de bouw van een nieuw Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) aan de oostzijde van het UMCG-terrein. De nieuwbouw zal het huidige gebouw uit de jaren zestig vervangen. De start van de bouw is op dinsdag 26 april 2022 gemarkeerd met het slaan van de eerste paal.

Er is gekozen voor een zelfstandig, losstaand gebouw dat met een luchtbrug verbonden is met het centraal medisch complex van het UMCG. Leidraad bij het ontwerp is de oriëntatie op de zon. Alle patiëntenkamers liggen op het oosten (ochtendzon). Het gebouw is lawaaiarm, rustgevend en heeft een warme gastvrije uitstraling. Ook nodigt het gebouw uit om naar buiten te gaan en is er een beweegtuin met veel groen. Vanuit de kamers kijken de patiënten uit op de nabijgelegen Oosterparkwijk. Door de kamers letterlijk naar de maatschappij te richten, worden patiënten uitgenodigd deel te blijven nemen aan het ‘normale’ leven.

Nieuwbouw UMCG

“Met een mooi nieuw universitair psychiatrisch ziekenhuis kunnen we ook in de toekomst kwalitatieve goede psychiatrische zorg blijven bieden”, zegt Henk Snapper, vicevoorzitter van de raad van bestuur. “Het huidige pand is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige standaarden. In het nieuwe gebouw is alle ruimte om onze drie kerntaken – patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs – optimaal te faciliteren.”

Eind 2023 gereed

Het circa 15.500 m2 grote complex is ontworpen door de architectenbureaus Atelier PRO en Vakwerk Architecten. De aannemerscombinatie aannemerscombinatie BAM Trebbe Equans (BTE) realiseert de nieuwbouw. De verwachting is, dat de nieuwbouw eind 2023 gereed is. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de aardbevingsbestendigheid van de constructie.

UMCG bouwt nog meer

Het UMCG staat de komende vijftien jaar voor een grootschalige uitbreidings- en vernieuwingsopgave. Het UMCG wil een zorgomgeving bieden die aan de laatste eisen voldoet en klaar is voor nieuwe ontwikkelingen.